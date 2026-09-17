È sempre Cartabianca, rissa tra Andrea Scanzi e Rita De Crescenzo: "Oh, oh, oh!"

Social e tanto altro nell'ultima puntata di È sempre Cartabianca su Rete 4. Bianca Berlinguer ha ospitato Andrea Scanzi e Rita De Crescenzo. Il giornalista del Fatto Quotidiano non le ha mandate a dire, puntando il dito contro l'influencer per l'immagine che dà di sè in rete. "Non voglio farle un processo - ha detto Scanzi -. Ma il processo non fatelo neanche a Borrelli perché è uno che utilizza i social per cercare di denunciare i soprusi e ogni volta rischia la vita". "E fa bene a fare quello che deve fare - ha replicato la tiktoker -. Ma non attaccare una donna per niente perché io non ho fatto niente. Quello contro di me è una lotta da 7 anni che è iniziata con mio figlio"

"Oh, oh, oh. Rita De Crescenzo facciamo un patto: ha parlato finora e ora parlo io - si è agitato Scanzi -. Già è impossibile sopportarla quando è su TikTok, parlami sopra anche no. un conto è come lo usa Borrelli, un conto è come lo usa Rita De Crescenzio. Lei è la prova del fatto che molto spesso i social servono come evasione, come guardiamo qualcuno storto, guardiamo qualcuno strano ed è la prova vivente Rita De Crescenzo che sia successo quando non si ha mezza dote. Poi può essere folcrorica come lei, inquietante come altri personaggi... però i social allo stato attuale premiano anzitutto quelli che non sanno fare niente, che sono buffi, che sono estremi, che sono eccessivi, che sono discutibili a livello morale. Questa è la fotografia dei social".



