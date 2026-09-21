Zoro, il delirio di Vauro: "Qui parla un filo-Putin, pacifinto e pagato dal Cremlino"

"Ciao caro Diego Bianchi. Qui parla un filo-Putin, un pacifinto, uno pagato dal Cremlino". In un video postato su Facebook, Vauro risponde al conduttore di propaganda Live che a Otto e mezzo aveva duramente criticato Virginia Libero per le sue posizioni filo-putiniane sulla guerra in Ucraina. Zoro aveva infatti paragonati gli ucraini ai partigiani italiani che combatterono i fascisti durante la seconda guerra mondiale. Da qui la replica delirante del comunista Vauro.

"Ti volevo solo dire che ho visto la tua risposta a Virginia Libero che, come lei stessa ha detto scatenando un putiferio, ha detto una banalità. Ovvero che la pace non si costruisce con le armi - il delirio di Vauro -. Ha detto che nella guerra ci vanno i ragazzi, i giovani, che ci muoiono loro, che sarebbe meglio organizzare la diserzione piuttosto che gli arruolamenti. E tu gli ha risposto che l'Ucraina sta resistendo, che gli ucraini sono come i nostri partigiani. Allora ti volevo fare due o tre domandine. Ma a te risulta che i nostri partigiani ricevessero miliardi di aiuti in finanziarie e armamenti? A me no".