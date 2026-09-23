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DiMartedì, Casalino spiana Giannini: "La sinistra non può far finta che non esista"

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mercoledì 23 settembre 2026
DiMartedì, Casalino spiana Giannini: "La sinistra non può far finta che non esista"

1' di lettura

A DiMartedì, il programma di approfondimento politico di La7 condotto da Giovanni Floris, è stato ospite Rocco Casalino. L'ex portavoce di Giuseppe Conte si è confrontato con Massimo Gianni sul tema del tetto agli stranieri nelle classi delle scuole italiane. Un argomento che, secondo l'ex braccio destro di Giuseppi, è più reale di quanto la sinistra voglia far passare. Secondo lui, il campo largo farebbe un errore madornale a sottovalutarlo come sembra che stia facendo in questi giorni. 

"In questo credo però che sbagli anche la sinistra. Alcune tematiche sono reali - ha spiegato Rocco Casalino ai telespettatori di La7 -. Con questo anche la sinistra deve farci i conti. E va affrontata in maniera razionale. Cioè, che ci sia anche un problema nelle scuole per quello che riguarda le percentuali tra stranieri e giovani è un problema reale. Ci sono vari programmi televisivi che fanno i vari servizi, ma molte famiglie ritrovano questo problema. Quindi c'è un problema reale. La destra ovviamente lo cavalca in maniera becera, soffia sul razzismo e sull'intolleranza, però non funziona neanche la sinistra che fa finta che non c'è il problema. La pone sempre sul piano ideologico - ha concluso - e mai sul piano reale".

DiMartedì, l'intervento di Rocco Casalino

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