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Andrea Scanzi insulta, la militante Sara lo umilia: "Mi fa tristezza"

mercoledì 23 settembre 2026
Andrea Scanzi insulta, la militante Sara lo umilia: "Mi fa tristezza"

2' di lettura

Andrea Scanzi umiliato da Sara, la giovane militante insultata dal giornalista. "Ma che c***o ridete, avete 18-20 anni, ma che vita di m*** conducete per essere contenti di ascoltare una pesciarola (Giorgia Meloni, ndr)", ha detto Scanzi durante una delle sue dirette streaming. Ecco allora che la replica non si fa attendere. Sara Bimbi, militante di Gioventù Nazionale Siena e iscritta al circolo Fratelli d’Italia di Colle di Val d'Elsa, in un lungo post sui social replica alle parole della firma del Fatto Quotidiano: "Mi fa tristezza e trovo offensivo – scrive la militante 22enne – ricevere commenti sulla qualità della mia vita solo perché ho seguito l’intervento di Giorgia Meloni e ho trovato divertente una sua battuta". 

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"Soprattutto – prosegue – non accetto che qualcuno si senta in diritto di decidere chi sono, che vita faccio o quanto valgo sulla base di un’inquadratura di pochi secondi". E ancora, in un'altra riflessione affidata ai social la militante Bimbi scrive che "un ragazzo o una ragazza che decide di impegnarsi, di esporsi, di prendere una posizione e di entrare nel dibattito pubblico dovrebbe essere incoraggiato a farlo, anche quando le sue idee non coincidono con quelle di chi lo osserva o lo critica. Perché se l'esposizione pubblica di un giovane diventa automaticamente occasione per deriderlo, sminuirlo o trasformare persino una risata in una diagnosi sulla sua vita personale, il messaggio che rischiamo di trasmettere è pericoloso: quello secondo cui avvicinarsi alla politica significa accettare di essere esposti al dileggio personale, soprattutto quando si appartiene a una determinata parte politica". 

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