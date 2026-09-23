Andrea Scanzi insulta, la militante Sara lo umilia: "Mi fa tristezza"

Andrea Scanzi umiliato da Sara, la giovane militante insultata dal giornalista. "Ma che c***o ridete, avete 18-20 anni, ma che vita di m*** conducete per essere contenti di ascoltare una pesciarola (Giorgia Meloni, ndr)", ha detto Scanzi durante una delle sue dirette streaming. Ecco allora che la replica non si fa attendere. Sara Bimbi, militante di Gioventù Nazionale Siena e iscritta al circolo Fratelli d’Italia di Colle di Val d'Elsa, in un lungo post sui social replica alle parole della firma del Fatto Quotidiano: "Mi fa tristezza e trovo offensivo – scrive la militante 22enne – ricevere commenti sulla qualità della mia vita solo perché ho seguito l’intervento di Giorgia Meloni e ho trovato divertente una sua battuta".