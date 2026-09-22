Scanzi perde la testa, tutti gli insulti a Meloni e ai giovani di FdI: "C***zo ridete, vita di m***a"

Andrea Scanzi ha superato il limite. La firma del Fatto Quotidiano, che si ha vestito i panni di uno youtuber qualsiasi, ha realizzato un video di reactions sull'ultimo comizio della presidente del Consiglio Giorgia Meloni dal palco di Fenix, la festa dei giovani di FdI. Ma il giornalista si è lasciato andare a uno sfogo che è destinato a far discutere. Il tutto con il logo ufficiale del Fatto Quotidiano ben visibile dagli utenti.

"Ma chi è che la ascolta? Poi questi di 18 e 20 anni che ridono di fronte a una che urla battute da asilo nido - ha detto Scanzi -, ma che cazz*** ridete? C'avete 18 o 20 anni, ma che cazz*** ridete? Che vita di merd*** conducete per essere già contenti di ascolta' una pesciarola, mezza analfabeta... analfabeta no, ma in questo intervento un po' sembrava... non lo è ma lo sembrerebbe se una la vedesse per la prima volta. Ma che è sta roba? Guarda sta ragazza come ride. Questa che ride perché ha fatto sta battuta. Pensa che vita che deve condurre sta ragazza. Sicuramente condurrà una vita meravigliosa. Le auguro ogni fortuna. Ma ambisca a qualcosa di meglio. Leggiti Flaiano, se proprio non ti piace uno di sinistra. Leggiti Montanelli, ma non ti esaltare per una pesciarola. Sta Sore Lella".