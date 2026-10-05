"Colloquio Ranucci-Santoro per togliere Report alla Rai". Così Lavitola voleva arricchirsi

Leggere le 120 pagine dell’interrogatorio di garanzia di Valter Lavitola permette di comprendere il motivo per cui il gip Iole Moricca (d’accordo con il pm Edoardo De Santis) non ha ritenuto di concedergli i domiciliari, considerando la confessione del tutto lacunosa. Si tratta di un one-man-show in cui il faccendiere salernitano dice tutto e il suo contrario, ma delinea un movente ben preciso per l’attentato davanti alla casa di Sigfrido Ranucci, un’azione di cui è il mandante reo confesso: io ho saputo da una «fonte israeliana» che c’erano «due agenti infedeli» di Gerusalemme che facevano affari con il cantiere Vittoria di Adria, finito al centro di un’inchiesta di Report, e che per questo avevano deciso di ingaggiare un «odiatore» di Sigfrido Ranucci pronto a ucciderlo («Lì l’atto sarebbe stato quello di ammazzarlo»). «Tizio e Caio hanno reclutato l’odiatore perché vogliono togliersi dalle scatole questo qua» gli avrebbe rivelato la gola profonda.

Ma visto che l’ex conduttore di Report non aveva chiesto una maggiore protezione (qui gli insulti contro Ranucci si sprecano, da «monomaniaco ossessivo» a «fesso»), come da lui consigliato, aveva deciso con il suo factotum, Gomes Clesio Tavares, di sollevare la questione da par suo. Ma anche su questo punto la versione di Lavitola è fumosissima: «Dico: “Vai tu. Piglia una pistola, spara tre o quattro colpi sul muro e semmai metti anche una foto di Ranucci e le spari contro [...]”. Gomes disse: “Va bene”. Mi raccomando: “Però non coinvolgere nessuno, fallo tu da solo, perché sennò qua si rischia di passare un guaio” e Gomes dice: “Va bene, dottore, non si preoccupi. Ci penso io”». Poi, però, stravolge il piano e non rispetta le indicazioni. Decide di appaltare l’attentato a un suo amico per evitare di essere beccato mentre sta lavorando all’affare dei carbon credit in Africa.

Lavitola si giustifica davanti al giudice: «Io sono il capo di Gomes, ma non sono un capo criminale di Gomes [...]. Mi ha detto: “Dottore, ma mo’ mi vuole imparare a me pure queste cose?”». Ma l’indagato, con il senno del poi, ammette di essersi sbagliato a fidarsi, anche per i danni provocati dalla bomba: «Mi pento amaramente di non esserci andato (a fare il sopralluogo, ndr), perché [...] avrei detto: “Non mettete le cose davanti alla macchina, perché... cioè, io ti devo fare un piacere e ti faccio comprare le macchine nuove [...]?”. No!». Durante l’interrogatorio Lavitola fa capire di non aver digerito il danneggiamento delle auto a metano, che avrebbe potuto creare danni anche maggiori. Anche perché a suo dire Ranucci non assicurava le macchine («È un problema di grave handicap mentale»). Una questione che avrebbe fatto «imbufalire» Lavitola: «Io gli ho detto (a Tavares, ndr): “Bell’imbecille, gli hai fatto pure rompere le macchine” e Gomes ha risposto: “Sì, ma le ricompro io, dottore, a spese mie”».

L’esibizione di Lavitola è degna di uno spettacolo di cabaret. Il giudice dice: «Lei ha questo amore viscerale per Ranucci...». E il faccendiere si inalbera: «No, no, ma che siamo gay, qua?». La toga è costretta a precisare che si tratta di «amore viscerale fraterno». La Moricca domanda se Ranucci sospettasse di lui come mandante della bomba e, qui, il racconto si complica. «Comunque lei non glielo ha mai detto (di essere il mandante dell’ordigno, ndr) e lui non glielo ha mai chiesto» ricostruisce il giudice. Lavitola conferma: «Lui non me lo ha mai chiesto». Ma, immediatamente, aggiunge: «Quello che mi ha chiesto più di una volta... Ranucci... prima ancora dell’attentato e soprattutto, a ripetizione, dopo...». Qui il discorso si fa interessante. Lavitola cita le presunte richieste di Ranucci, anche telefoniche: «Ti devo vedere», oppure «Valter, stai facendo quella cretinata che avevi detto di farmi mettere tu la doppia scorta? Guarda, ci fai passare un guaio».