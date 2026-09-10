Ranucci e Report, lo zampino di Riccardo Iacona: "Cosa ho detto alla redazione"

Durante la trattativa in via Teulada, qualcuno ha fatto anche il nome di Riccardo Iacona , storico volto del giornalismo d'inchiesta Rai, già a fianco di Michele Santoro e che tra poco tornerà in onda con PresaDiretta . In fondo, forse, c'è anche il suo zampino nei negoziati.

Al rientro alla guida di Report ci crede ancora, Sigfrido Ranucci . Sebbene la vicenda giudiziaria che lo coinvolge come "parte lesa" rischi risvolti clamorosi e nonostante la Rai abbia messo la parola fine sulla vicenda, assegnando il programma di Rai 3 a Daniele Piervincenzi e Claudia Di Pasquale dopo giorni di tensione altissima.

"E' successa una cosa importante, che Report torna in onda l' 8 novembre e non era scontato. Con tutto quello che è venuto fuori, con la Rai che ha deciso di togliere la conduzione a Sigfrido Ranucci, la redazione si è trovata senza una direzione di marcia - spiega a Repubblica il giornalista romano, 69 anni - . Con i colleghi con cui ho parlato ho sempre battuto su un tasto: quello che conta è il prodotto , conta che andiate in onda a novembre, fate tutto il possibile ". Così è stato. Nella redazione di Report i fedelissimi di Ranucci parlavano di stato di agitazione, di sciopero, di slittamento del programma a gennaio. Qualcuno vedeva questa opzione come il gioco sporco di Sigfrido per far passare la bufera e, dopo qualche mese, continuare a tenersi il programma. Non è andata così.

Nella nuova stagione di PresaDiretta, anticipa, " parleremo soprattutto di Italia , dopo anni in cui siamo stati una finestra sul mondo. Vogliamo aiutare chi ci guarda a liberarsi dagli slogan", "lo stesso titolo del programma prende spunto dagli audio senza filtri, a indicare un racconto che si costruisce con i mattoni della realtà, che prevede l'attraversamento della realtà. Non è mai un racconto pregiudiziale, anche se all'inizio chiaramente c'è la scelta su cosa raccontare".

"C'è stato un momento di grandissima rottura , uno scontro anche all'interno della redazione , poi è stata trovata questa mediazione e sono felice che la Rai mandi in onda Report - conferma Iacona -. Ha bravissimi filmaker, giornalisti, montatori, storie da raccontare, sarebbe stato un delitto e una grave perdita per la Rai, che non si può più permettere di perdere nessuno".

Affrontando il tema delle sfide informative nell'era della disinformazione digitale e dell'intelligenza artificiale, Iacona evidenzia che "il quadro è molto deteriorato, tutto si risolve in uno scontro tra fazioni", annunciando che è in preparazione "una puntata su quanto è stata importante l'intelligenza artificiale in queste elezioni in Germania, con effetti di moltiplicazione delle strategie elettorali. Già ci aveva provato Salvini con la Bestia, ma adesso con l'AI è come se avessi la Ferrari: puoi fare tutto", "è come se fosse un'arma".

Infine, parlando del rapporto con i politici nella nuova stagione televisiva, afferma che "li chiamerò tutti. Voglio che esca fuori la responsabilità della politica nelle scelte che sono state fatte", "l'unica è affrontarlo prendendolo di petto, ma alla nostra maniera. Forse per la prima volta, dopo tanti anni in cui siamo stati una finestra aperta sul mondo, torniamo a parlare soprattutto di Italia. Vogliamo aiutare chi ci guarda a liberarsi dagli slogan". Ranucci non c'è ma tranquilli, Rai 3 ha già trovato il sostituto perfetto.