Ranucci e la troupe di Giletti sotto casa: "Mi state perseguitando"

Ce l’hanno tutti con il povero Sigfrido Ranucci... Dopo essersi visto rispedire al mittente il ricorso contro la sospensione dalla conduzione di Report, il giornalista è tornato all’attacco. Guarda caso, della Rai; l’azienda per cui lavora da oltre 30 anni che l’ha messo alla porta dopo l’esplosione dello scandalo legato all’attentato farlocco organizzato dal suo «amico fraterno» Valter Lavitola. Sui suoi profili social, Ranucci è tornato a lamentarsi dell’attenzione mediatica riservata al suo caso da alcuni programmi del servizio pubblico. «Ancora una troupe Rai, davanti la mia abitazione, con obiettivo della telecamera puntato verso le finestre, sarebbe vietato. Il giornalista Rotella, che per Filo Rosso mi ha perseguitato tutta l’estate durante gli spettacoli e ora da Giletti», ha scritto allegando le foto di alcuni operatori che si aggiravano all’esterno della sua abitazione. In sostanza, all’ex conduttore di Report non piace il metodo Report. Come si cambia idea velocemente...

Sigfrido Ranucci, il delirio dal palco: "Sostituito perché porto i jeans attillati?" "Se qualcuno pensa che sia stato sostituito perché porto i jeans attillati, non ha capito. L'obiettivo e...

Non è mancata, ovviamente, l’invettiva contro l’azienda: «Provo una grande amarezza e disagio a vedere il trattamento che sta riservando l’azienda che ho onorato per 35 anni, non a me, ma soprattutto alla mia famiglia, vittima di un attentato e di restrizione della libertà, che dopo aver subito un attentato sta vivendo momenti di angoscia».

In soccorso del conduttore (anzi, ex) è arrivato ieri Roberto Saviano.

Ecco quel che resta di Ranucci Sigfrido Ranuncci, il giorno dopo la sentenza di rigetto del suo ricorso contro la Rai, fa la conta dei nemici che a suo...

Intervistato dal direttore di Fanpage Francesco Cancellato, in occasione della festa organizzata dal portale online, lo scrittore ha parlato del caso Lavitola. Su un solo aspetto non ha avuto dubbi: «Ranucci è formalmente vittima di questa situazione. Questa storia è stata usata dalla politica per farlo fuori». L’unico appunto fatto a Sigfrido riguarda la reazione alla scoperta del mandante della bomba: «dinanzi al disvelamento della realtà, la risposta è stata: “È un mio amico”. Non è stata: “È una mia fonte che mi ha tradito”, come tutti ci aspettavamo».

"Ranucci ha fatto 3 errori". Poi Formigli infanga Meloni In un'intervista al Corriere della Sera, Corrado Formigli, conduttore di Piazzapulita su La7, commenta l'ordinan...