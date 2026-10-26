Speranza, "cos'ha risposto al ragazzo in sedia a rotelle": esplode un altro caso

"Le faccio un esempio - ha esordito Buonguerrieri -, al ragazzo di nome Andrea che l'ha incontrata in sedia a rotelle contestando le sue scelte, che lei ha attaccato inizialmente dicendo che era pagato dalla trasmissione Fuori dal coro , poi l'ha deriso dicendo e chiedendo se aveva firmato il consenso informato e poi l'ha attaccato dandogli del criminale perché con le sue dichiarazioni sugli effetti avversi da vaccino avrebbe non convinto la gente a vaccinarsi, rispetto a queste persone io le chiedo anche per una revisione dell'azione, che è l'obiettivo di questa commissione lei ritiene, ritiene di scusarsi o ritiene che quegli atteggiamenti li dovrebbe avere anche il prossimo ministro alla salute che eventualmente, speriamo di no, dovrà affrontare un'eventuale altra pandemia?".

L'arroganza di Roberto Speranza sembra non conoscere limiti. In Commissione Covid, Alice Buonguerrieri ha incalzato l'ex ministro della Salute contestandogli errori evidenti e documentati durante la gestione della pandemia. Eppure, di fronte alle contestazioni, il deputato non ha fatto un passo indietro.

"La domanda è semplice - ha aggiunto Buonguerrieri -, lei non sta rispondendo a nessuna domanda che le stiamo ponendo e che avevo anticipato che sarebbe stata meno tecnica rispetto ad altre". A quel punto, Speranza ha replicato: "Non provo nessuna vergogna e sono convinto di aver sempre agito nell'interesse assoluto del Paese".

Una risposta fuori da ogni logica, come ha sottolineato l’account ufficiale di Fratelli d'Italia. "L'arroganza politica di Roberto Speranza e di una sinistra che si ritiene infallibile, anche di fronte a errori e criticità documentate, sembra non conoscere limiti. Rivendicare ogni scelta senza concedere spazio alla minima autocritica significa mancare di rispetto alle sofferenze vissute da un’intera nazione".