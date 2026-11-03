Alessandro Sallusti imbarazza sinistra e Landini: "Un giorno sì e un giorno no"

Alessandro Sallusti inchioda le opposizioni. E lo fa in diretta a Realpolitik in onda domenica 1 novembre su Rete 4. "Rispetto alla libertà di manifestare, questo governo ha tanti record, quello di durata, il primo, ma anche il record di scioperi durante il suo mandato".
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Il direttore di Libero ammette: "Abbiamo fatto il conto che a novembre, cioè il mese che inizia oggi, sono proclamati 17 scioperi nazionali. Un giorno sì e un giorno no. I scioperi del venerdì sono 4, questo mese ci saranno 17 scioperi autorizzati e manifestazioni varie autorizzate da questo governo, quindi in Italia si è liberissimi di manifestare e protestare".
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Poco prima, contestato, Sallusti aveva ricordato alla grillina Vittoria Baldino ciò che evidentemente ha dimenticato: "Che lei parli di stato polizia quando il governo dei Cinque Stelle, Conte Presidente, mandava la polizia contro chi manifestava per il lockdown e mandava i poliziotti a inseguire chi faceva i jogging sulle spiagge da solo, a me fa un po' ridere. Cioè quando siete stati al governo è stato di polizia, avete militarizzato il paese". E ancora: "Voi avete usato la polizia contro gli italiani". Intanto l'ultima mobilitazione nazionale contro il carovita e il riarmo e per l'aumento di salari e pensioni annunciata è quella prevista a Roma per il 12 dicembre
Alessandro Sallusti a #Realpolitik: "In Italia liberissimi di manifestare e protestare, a novembre sono proclamati 17 scioperi nazionali..." https://t.co/Dm13irdyGB— Realpolitik (@RealPolitikR4) November 1, 2026