Alessandro Sallusti imbarazza sinistra e Landini: "Un giorno sì e un giorno no"

Il direttore di Libero ammette: "Abbiamo fatto il conto che a novembre, cioè il mese che inizia oggi, sono proclamati 17 scioperi nazionali . Un giorno sì e un giorno no. I scioperi del venerdì sono 4, questo mese ci saranno 17 scioperi autorizzati e manifestazioni varie autorizzate da questo governo, quindi in Italia si è liberissimi di manifestare e protestare".

Poco prima, contestato, Sallusti aveva ricordato alla grillina Vittoria Baldino ciò che evidentemente ha dimenticato: "Che lei parli di stato polizia quando il governo dei Cinque Stelle, Conte Presidente, mandava la polizia contro chi manifestava per il lockdown e mandava i poliziotti a inseguire chi faceva i jogging sulle spiagge da solo, a me fa un po' ridere. Cioè quando siete stati al governo è stato di polizia, avete militarizzato il paese". E ancora: "Voi avete usato la polizia contro gli italiani". Intanto l'ultima mobilitazione nazionale contro il carovita e il riarmo e per l'aumento di salari e pensioni annunciata è quella prevista a Roma per il 12 dicembre