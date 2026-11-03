Kimi Antonelli, il Fatto Quotidiano rosica: "Campione di risparmi sulle tasse"

Andrea Kimi Antonelli ha regalato la gioia più grande agli italiani vincendo il titolo di Formula 1 dopo 73 anni dall'ultimo azzurro. Ma per il Fatto Quotidiano resta solo un evasore proprio come l'altro grande nemico della sinistra: Jannik Sinner. Come disse più volte Indro Montanelli, gli italiani ti perdonano tutto. Tranne il successo. E in questo senso il giornale diretto da Marco Travaglio non ha eguali, forse, nel mondo.

Il Fatto Quotidiano, con un articolo firmato da Nicola Borzi, fa i conti in tasca al giovane pilota emiliano. E sottolinea che all'Italia di questi ingenti guadagni arriveranno solo le briciole. "Marco, il padre del pilota, risiede a San Marino dal 2019 e Kimi lo ha raggiunto nel 2024 a 18 anni per ricongiungimento familiare - si legge nel pezzo -. Sebbene Antonelli non abbia optato per la flat tax del 7% con tetto massimo a 100 mila euro l’anno che il Titano consente ai nuovi residenti ma sia in regime di Imposta generale sui redditi (Igr) sia per sé sia per le sue aziende, il nuovo iridato risparmierà milioni di tasse".