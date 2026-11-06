Alessandro Sallusti, la profezia su Trump scuote i dem: "Cosa farà ora"

L’esito delle elezioni di midterm negli Stati Uniti, avvenute nella notte del 3 Novembre, hanno rappresentato una pesante sconfitta politica per Donald Trump , che ha perso il controllo del Congresso e ha visto indebolita la propria capacità di governare. I Democratici, infatti, hanno conquistano il controllo di entrambe le Camere del Congresso, strappandole ai Repubblicani. Pesano, sul giudizio del suo operato, soprattutto il caro vita, l'inflazione e la guerra in Iran.

Se ne discute anche a “4 di Sera”, trasmissione di approfondimento e di attualità condotta da Paolo Del Debbio e che anticipa la prima serata su Rete 4. Ora che le urne sono chiuse, il presidente Trump accetterà di collaborare con i Dem alla Camera e al Senato o metterà il veto su qualsiasi proposta? È la domanda che viene posta sia al direttore di Repubblica, Stefano Cappellini, sia al direttore di Libero, Alessandro Sallusti.

Il primo è molto scettico: “Tutto lascia credere che Donald Trump non collaborerà con i democratici. Sostanzialmente perché gli è estranea la cultura della collaborazione politica, non fa parte della sua grammatica, quindi io non mi immagino un Trump collaborante, anzi temo e sospetto che possa accentuare alcuni caratteri divisivi”. Anche Sallusti conviene, ma valuta anche un altro aspetto: “La parola dialogo mal si coniuga con Trump, però il presidente degli Stati Uniti è anche molto pragmatico, dialogherà laddove gli interessa e gli conviene dialogare. Metterà i veti laddove riterrà di non dover dialogare”. Dal canto suo, Trump ha già fatto dichiarazioni nel suo stile: “Se fossi stato sulla scheda elettorale, avremmo vinto con una valanga di voti”. Sulla guerra in Iran, però, non fa passi indietro: “Se dovessi rifarlo, lo rifarei”. Per ora, almeno a parole, ha dichiarato al New York Times di essere “assolutamente disposto ad accettare il risultato e a collaborare con il nuovo Congresso”.