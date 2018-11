L'incontro tra Salvini e Berlusconi a Palazzo Grazioli, dopo che i due non si vedevano dalla scorsa estate, apre, forse chissà, scenari di medio termine non preventivabili appena poche settimane fa. O almeno, così è secondo Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo e numero due di Forza Italia. "Si sta verificando uno scollamento tra Lega e 5 Stelle, dovuto al fatto che su troppe questioni hanno posizioni inconciliabili. E questo porta a un peggioramento rapido dei rapporti tra i due partiti di governo. Il matrimonio sta saltando ed è destinato a fallire".

A Tajaini Berlusconi avrebbe riferito che alle prossime elezioni regionali in Sardegna, Basilicata, Abruzzo e Piemonte Forza Italia e Lega andranno insieme. "Ma l'implosione vera ci sarà dopo le Europee". In quell'occasione verrà certificata l'inversione dei rapporti di forza tra Lega e 5 Stelle, con la Lega che otterrà più preferenze dell'alleato di governo. "A quel punto - secondo Tajani - salterà tutto e si potrà tornare a una maggioranza di centrodestra ben vista dagli elettori che votano Lega e sostenuta da volenterosi e da responsabili che si trovano in Parlamento".