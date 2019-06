Robe da grillini: Roberto Fico, infatti, ha dedicato la festa della Repubblica a "migranti, sinti e rom". Una provocazione, trattandosi di Repubblica italiana. Una provocazione alla quale hanno subito risposto da più fronti. Si parte da Giorgia Meloni, che su Twitter definisce il M5s al governo "un'offesa per lo Stato, le forze armate e l'Italia intera". Lo fa con questo tweet:

Dopo Conte che rinuncia ai fucili per finanziare borse di studio per la pace e Trenta che destina la parata del #2giugno all'inclusione, Fico dedica la #festadellarepubblicaitaliana a "migranti e rom". Il M5S al governo è un'offesa per lo Stato, le #ForzeArmate e l'Italia intera! 2 giugno 2019

Dunque la presa di posizione di Alessandra Mussolini, che sceglie un registro ironico e tagliente. Sempre su Twitter, la Duciona cinguetta:

Il Presidente della Camera dei deputati #Fico ha dedicato la #festadellarepubblicaitaliana - come fosse una canzone - anche a migranti e rom che della nostra Repubblica gliene frega meno di mezzo cacchio — Alessandra Mussolini (@Ale_Mussolini_) 2 giugno 2019

Non poteva mancare, infine, la replica di quello che era il destinatario del messaggio di Fico, Matteo Salvini, il quale sempre su Twitter mette nel mirino il presidente della Camera, postando una sua foto e ricordando come lui, al contrario, dedichi la festa della repubblica "all'Italia e agli italiani, alle nostre donne e uomini in divisa".

Di seguito, il tweet di Matteo Salvini: