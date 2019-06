Non ci sarà il rimpasto, ma un addio nel governo quasi sicuramente sì. Complesso giro di poltrone in vista in casa Lega, perché la partita si incrocia con quella delle nomine europee. Matteo Salvini, secondo il Corriere della Sera, avrebbe strappato a Luigi Di Maio il via libera per la candidatura di Giancarlo Giorgetti per una Commissione "di peso" a Bruxelles, da ottenere nel settore economico (Concorrenza o Industria).











"Noi non mettiamo veti", sarebbe stata la risposta del leader del Movimento 5 Stelle, che però in cambio vorrebbe ottenere una "bandierina": le dimissioni di Massimo Garavaglia, viceministro leghista all'Economia indagato dalla Corte dei conti per turbativa d'asta. In caso di condanna in primo grado (sentenza attesa per giovedì), il leghista dovrebbe lasciare come fatto già dai colleghi Armando Siri ed Edoardo Rixi nelle scorse settimane.