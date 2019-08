L'incontro tra Ursula Von der Leyen, presidente della Commissione Ue, e Giuseppe Conte si sta avvicinando. Ma il premier ancora non ha un nome da proporle come commissario per l'Italia. Una situazione sgradevole su cui Conte non vorrebbe metterci la faccia. Inutili, infatti, i richiami alla Lega, incaricata di fornire la personalità che ritiene più adeguata. E così il presidente del Consiglio teme di vedersi sfumare la Concorrenza, portafoglio parecchio importante.

Per questo motivo Conte ha chiamato Matteo Salvini e Luigi Di Maio, spronandoli a indicare al più presto "un nome forte". Nelle ore decisive nelle stanze di palazzo Chigi si respira un'aria molto tesa per il nome non ancora arrivato - come riferisce Il Corriere della Sera -. Mentre il vicepremier leghista assicura che "nelle prossime ore" indicherà al presidente del Consiglio il nome di "qualcuno che ha esperienza di governo, che si occupi di dossier economici, di vita reale, commercio, industria, concorrenza" e che potrebbe anche essere un esponente del governo.