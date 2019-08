Mentre il Pd e il Movimento 5 Stelle si tirano i capelli per accaparrarsi più poltrone possibili, c'è qualcuno che è ben certo di non lasciare la sua. Giuseppe Conte è così convinto di rimanere a Palazzo Chigi che, in data 21 agosto (in piena crisi di governo), ha fatto pubblicare sul sito del governo la conclusione di una piccola procedura di affidamento diretto del dipartimento servizi strumentali della presidenza del Consiglio per una fornitura che - spiega Italia Oggi - la dice davvero lunga sui piani dell'attuale premier.

La fornitura è della tipografia Bernardini srl, che l'ha effettuata per 1.485 euro più Iva. Fin qui nulla di così preoccupante se non fosse che l'oggetto del contratto manderà su tutte le furie il segretario del Pd, Nicola Zingaretti. L'ufficio del cerimoniale di Stato ha infatti richiesto "per le esigenze del presidente del Consiglio" la bellezza di "200 biglietti da visita in carta cotone con relative buste", e oltre a questi anche "cento metri di nastrino tricolore in tessuto altezza mm.10", altri "100 metri di nastrino tricolore in tessuto altezza mm.16", poi "100 metri di mm.26" e infine "n. 1.000 portanome da valigia formato cm. 8,5x5,5 con cartoncino interno personalizzato formato cm. 7X4,5 con banda tricolore verticale stemma della Repubblica". Alla faccia dell'avvocato degli italiani con poca autostima.