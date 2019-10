Roberto Gualtieri all'attacco di Matteo Salvini: "Crisi di governo per non fare la manovra"

"Abbiamo ripreso l'Italia per i capelli. D'altronde la sfida di questa manovra era così ardua che Matteo Salvini ha aperto la crisi perché sapeva di non essere in grado di affrontarla". Inizia così, con un attacco al leader della Lega l'intervista di Roberto Gualtieri, ministro dell'Economia, al Corriere della Sera. Gualtieri conferma che le risorse per finanziare la completa sterilizzazione delle clausole e le misure previste dalla manovra "sono in effetti circa 14 miliardi" e si dice "fiducioso che con il contributo di tutti si arriverà a una soluzione equilibrata e condivisa".

Sul fronte della lotta all'evasione "stiamo definendo un piano organico di incentivi all'uso degli strumenti digitali di pagamento, che consideriamo fondamentale per la modernizzazione del Paese oltre che per il contrasto all'evasione", continua il ministro, "si tratta di un piano organico dove ogni misura è prezzata e valutata".

E a chi lo accusa di aver realizzato una manovra poco ambiziosa ribatte: "Tenuto conto dell'eredità difficile, disattivare 23 miliardi di clausole Iva, avviare la riduzione delle tasse sul lavoro e rilanciare gli investimenti salvaguardando scuola, sanità e welfare non mi sembra un compito poco ambizioso".