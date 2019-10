Guido Crosetto, madre e neonato morti in mare a Lampedusa: "Ora che non c'è più Salvini..."

Ieri, martedì 15 ottobre, la notizia del ritrovamento di un barchino sul fondale del mare di Lampedusa. A bordo dodici migranti morti, tra loro anche una madre e un figlio neonato, ritrovati abbracciati e senza vita. Una notizia che viene commentata su Twitter da Andrea Vianello, il quale scrive: "La notizia struggente della madre e il neonato finiti abbracciati in fondo al mare, anche nei giornali progressisti è ormai relegata in un piccolo spazio a pagina chissà. L'assuefazione è compiuta", conclude l'ex direttore di Rai 3. Ed ecco a strettissimo giro di posta piovere la risposta di Guido Crosetto, perfetta ed emblematica per la sua brevità: "Non c'è più Matteo Salvini". E chi ha orecchie per intendere, intenda...

Di seguito lo scambio di tweet tra Vianello e Crosetto: