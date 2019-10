Piazzapulita, Lilli Gruber attacca Salvini: "Zecca? Termine usato contro gli ebrei"

"Trovo intollerabile lo sdoganamento del linguaggio violento". Lilli Gruber a Piazzapulita di Corrado Formigli ce l'ha con tutti ma soprattuto con lui, Matteo Salvini.

La conduttrice di Otto e mezzo sostiene che il linguaggio di certi politici sia responsabile del clima di odio. In particolare stigmatizza un episodio. "Quando Salvini ha chiamato Carola Rackete 'zecca'. Voi ricordate come li chiamavano gli ebrei? Zecche". Lilli Gruber ha poi attaccato il centrodestra per non avere applaudito in aula Liliana Segre.

Formigli era entuasiasta di avere un'ospite così scatenata: entrambi parteggiavano per la stessa parte politica, se la cantavano e se la suonavano. Che eroi.