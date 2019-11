Alan Friedman a Quarta Repubblica: "Giuseppe Conte non è credibile, cambia idea ogni dieci minuti"

Giuseppe Conte non ha alcuna soluzione da portare per il caso ArcelorMittal a poche ore di distanza dall'incontro con i vertici. A notare la sua inadeguatezza anche Alan Friedman che, ospite nello studio di Nicola Porro a Quarta Repubblica, ha parlato di un premier "indeciso". È chiaro secondo il giornalista americano che se "Conte cambia idea ogni dieci minuti", una multinazionale giunta in Italia per investire quattro miliardi non può far altro che fuggire a gambe levate con il rischio che il Paese perda credibilità.

Ed è proprio quello che sta capitando al governo giallo-rosso alle prese con una questione complessa al punto tale di poter far cadere un'alleanza, quella tra Pd e M5s, ma anche far crollare l'economia. L'addio del colosso dell'acciaieria si porterà con sé l'1,4 per cento del Pil e altre aziende straniere pronte in principio a investire, ma intimorite dai cambi repentini delle carte in tavola.