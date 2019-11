Ilva, Daniela Santanchè si appella all'Ue: "Solo con tutti che fanno scudo ArcelorMittal diventa ragionevole"

La vicenda dell'ex Ilva è talmente complessa da non riguardare solo l'Italia. Ne è convinta Daniela Santanchè che per arginare le conseguenze disastrose dell'addio di ArcelorMittal si appella all'Ue. "Credo che dovrebbe intervenire anche l'Europa perché un conto è che discuta solo l'Italia, un altro, invece, se discute l'Europa tutta e fa scudo". Solo in quel modo per la senatrice di Fratelli d'Italia il colosso franco-indiano potrà mostrarsi più ragionevole.

"Penso ad esempio anche alla Germania - aggiunge - che per la sua produzione di automobili usa moltissimo l'acciaio e dovrebbe intervenire". Quanto all'ipotesi di nazionalizzare l'ex Ilva "si tratta tutto di visione. Se no vuol dire che pagano gli italiani. E poi su quale progetto di sviluppo?" si interroga la Santanchè. Fino a prova contraria, infatti, la crisi sta gravando sulle spalle dei lavoratori e delle aziende dell'indotto, perché - e questo è il monito della senatrice - i patti non si cambiano, "altrimenti sarà sempre più difficile avere degli investitori che investono in Italia".