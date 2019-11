Vittorio Feltri a Stasera Italia: "Nicola Zingaretti è in difficoltà, lo Ius soli ne è l'esempio"

"Nicola Zingaretti è in difficoltà". Parola di Vittorio Feltri che vede nello Ius soli una mossa per guadagnarsi qualche voto in più a sinistra. "Ma quello che non ha capito - riferisce il diretto di Libero in diretta a Stasera Italia - è che la sinistra è in procinto di morire di vecchiaia". Tutte queste mosse, tra cui la cittadinanza ai bambini nati in Italia da genitori stranieri, aiutano solo Matteo Renzi, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi".

Si tratta per Feltri una manovra velleitaria , che "in questo momento non serve nemmeno a scaldare l'animo degli elettori". D'altronde - vogliamo ricordare - l'Alan Kurdi prima di ottenere il "sì" di Luciana Lamorgese per lo sbarco ha dovuto attendere la fine delle regionali in Umbria. Un caso?