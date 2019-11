Roberta Lombardi si appella a Beppe Grillo: "Ferma il sovranismo. Basta uomini soli al comando". In una intervista a La Stampa la grillina si dice "molto contenta che si sia capito che l'uomo solo al comando è un modello politico e culturale che non si addice al Movimento. E Beppe è stato chiaro sul fatto che adesso si debba lavorare con il Pd, e solo con il Pd, per costruire un progetto comune intorno a questo governo". Ora, continua la Lombardi, "sarà fondamentale seguire quel processo di riorganizzazione, che toglierà un po' di responsabilità a Luigi Di Maio. Non può fare tutto da solo, non è Mandrake".

E deve essere chiaro l'addio a Matteo Salvini: "Beppe ci chiede di costruire un'agenda di governo con il Pd che parli di innovazione, ambiente, giustizia sociale, ridistribuzione della ricchezza. Questi sono temi che non hanno punti di contatto con il sovranismo leghista. Con loro, abbiamo la certezza che certi discorsi non sono possibili, mentre con il Pd, almeno sulla carta, c' è una strada da costruire insieme".