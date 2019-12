È uno dei casi politici degli ultimi giorni. Si tratta della sostanziale apertura di Matteo Salvini a Mario Draghi, nome che il leghista è tornato a spendere un po' per tutte le stagioni: magari come premier in un governissimo, in una sorta di esecutivo di salvezza. Oppure, un giorno, presidente della Repubblica. Endorsement in verità non nuovo e che però non finisce di stupire, perché per esempio Giorgia Meloni ha detto chiaro e tondo che lei e i Fratelli d'Italia, con Draghi né ci vanno né ci stanno. E allora, perché una simile mossa? Una teoria sulle azioni di Salvini arriva da Annalisa Chirico, la firma de Il Foglio, una che l'ex ministro dell'Interno lo conosce bene, la quale a L'aria che tira, su La7, spiega chiaro e tondo: "L'uscita di Salvini su Mario Draghi fa parte di un'operazione di responsabilità per riaccreditarsi in ambienti internazionali", conclude. Insomma, tutta una finta? Chissà...