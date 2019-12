Claudio Borghi, il commento alla foto di Mara Carfagna fa scattare il linciaggio: "Delirio di onnipotenza"

Claudio Borghi ha scatenato l'ira social solo per aver pubblicato un'articolo di Repubblica. Il leghista, sul suo profilo Twitter, ha condiviso un articolo del quotidiano di Verdelli commentando, con ironia, la didascalia della foto annessa. "Mara Carfagna con Carlo Cottarelli (a destra) e Riccardo Puglisi (a sinistra) alla presentazione di Voce Libera" questo si legge sotto il pezzo. Peccato però che Puglisi dalla foto sia stato tagliato. Un dettaglio che non ha potuto fare a meno di notare l'economista: "Beh uno dei due uomini è venuto bene in foto".

Una battuta che non è piaciuta ai molti utenti i quali, presi dalla smania comune di liquidare tutto come "insulti sessisti", hanno palesato la loro "solidarietà alla Carfagna" o "ormai siamo al delirio di onnipotenza, si sente più importante di Draghi". E così Borghi ci ride nuovamente su e chiude la questione con un semplice: "Ma fatevi una risata ogni tanto, non vedete l'ironia?".