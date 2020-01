Franco Bechis su Giorgia Meloni a Tagadà: "FdI ha solo un governatore, rapporto squilibrato"

Dopo il voto alle regionali, Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia sono più forti. Nel centrodestra sono l'unico partito a crescere rispetto alle precedenti consultazioni e ormai il distacco su Forza Italia è nettissimo. Non a caso, la Meloni ha subito alzato la posta, cercando di passare all'incasso con i candidati per le prossime regionali. Una mossa che Franco Bechis, ospite a Tagadà su La7, mostra di condividere. Il direttore de Il Tempo, infatti, rimarca che "FdI ha solo un presidente di regione, il rapporto è squilibrato". Dunque, su Matteo Salvini, Bechis spiega: "In Emilia non è stata una disfatta, il minor distacco in assoluto dalla sinistra ma l'uomo solo al comando non funziona anche per lui come fu con Matteo Renzi".