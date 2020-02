Sondaggio Youtrend, Lorenzo Pregliasco: "Per la prima volta il Pd a meno di 10 punti dalla Lega"

Difficile spodestare Matteo Salvini dal primo posto, anche se oggi come oggi il Pd resta alle calcagna. Proprio così perché secondo l'ultima "supermedia" dei sondaggi realizzati da Youtrend per l'Agi la Lega è al 30,4 per cento seguita dal Pd al 20,6. "La novità - spiega il sondaggista Lorenzo Pregliasco - è che per la prima volta da tanto tempo il Partito democratico riduce il distacco a meno di dieci punti: i democratici guadagnano infatti un 1,1 per cento rispetto a quindici giorni fa". Il partito di Nicola Zingaretti sembra, dopo il duro colpo inferto dalla scissione di Matteo Renzi, recuperare. Una risalita graziata dalla vittoria del dem Stefano Bonaccini in Emilia Romagna.

Stessa sorte tocca al partito di Giorgia Meloni. Fratelli d'Italia registra un +0,2 per cento rispetto a due settimane fa arrivando all'11,5, quasi il doppio dei voti presi alle elezioni per il Parlamento europeo. Non può definirsi entusiasta il Movimento 5 Stelle che raggiunge addirittura i minimi storici con un 14,3 per cento. Variazioni minime, invece, per gli altri partiti. Forza Italia si attesta al 6,3, mentre Renzi e la sua Italia Viva calano ancora del -0,1 ottenendo uno scarno 4,3 per cento.