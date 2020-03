Sondaggio Mannheimer, gli italiani staanno Salvini: "Per il 57% non è giusto indagare il carabiniere di Napoli"

03 marzo 2020 a

Il caso di Napoli sta facendo discutere e non poco.. Il carabiniere 23enne che ha ucciso Ugo Russo, il 15enne che ha tentato di rapinarlo, è ora indagato per omicidio volontario. Una decisione che non è piaciuta a Matteo Salvini e agli italiani. Parola di Renato Mannheimer. Nel sondaggio realizzato per Quarta Repubblica, su Rete Quattro, il saggista dimostra che il 57 per cento è contrario alla decisione presa dalla Procura di Napoli a fronte di 34 a favore. Insomma, i numeri parlano chiaro.

Il leader della Lega aveva subito commentato la vicenda: "Io sto con il carabiniere - questa la premessa -. Con tutto il rispetto per la giovane vittima, perché la morte è sempre un dramma, ma il ragazzo aveva già rubato un Rolex e una catenina".