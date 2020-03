Piazzapulita, coronavirus: il sondaggio, più del 54% stronca Giuseppe Conte

06 marzo 2020 a

a

a

Per "soccorrere" Giuseppe Conte nella gestione dell'emergenza coronavirus è sceso in campo anche Sergio Mattarella, con il messaggio alla nazione di giovedì sera. Già, perché qualcosa non ha girato nella gestione dell'emergenza, anche a lato comunicativo. E il fatto che qualcosa non abbia girato lo conferma anche un sondaggio Index Research proposto a PiazzaPulita di Corrado Formigli nella puntata di giovedì 5 marzo, in onda su La7. La rilevazione poneva la seguente domanda: "Emergenza coronavirus, rispetto agli altri paesi l'Italia la sta gestendo...". E il 54,1% del campione, dunque la netta maggioranza, ha risposto "peggio". Solo il 21,9% ha sostenuto che il caso sia trattato "meglio" rispetto ad altri Paesi, mentre l'11,2% ha scelto l'opzione "come gli altri". Il restante 12,8%, al contrario, ha preferito non schierarsi. Insomma, Conte e governo clamorosamente bocciati. Ancora una volta.