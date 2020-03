Coronavirus, Alessandra Ghisleri sul governo: "Fiducia schizofrenica, ora molto bassa"

09 marzo 2020 a

a

a

La fiducia in questo governo cala e non poco. Parola di Alessandra Ghisleri che, in collegamento con il programma di La7 Omnibus, traccia uno scenario terribile per Giuseppe Conte. "La fiducia all'inizio dell'emergenza coronavirus era alta, soprattutto quando hanno bloccato i voli dalla Cina - esordisce -. Poi però le cose sono cambiate".

"Il coronavirus al Sud c'è già". Cartabellotta gela il sangue in diretta: questione di giorni, "tsunami"

Per la sondaggista di Euromedia Research il motivo che è costato all'esecutivo ben 20 punti è la scoperta, da parte dei cittadini, che "gli scali e gli arrivi sarebbero stati maggiori", "Ora - prosegue la Ghisleri - la fiducia è molto bassa. La paura se non viene ben gestita rischia di generare effetti negativi". Insomma, quella nei confronti del Conte bis "è una fiducia schizofrenica".