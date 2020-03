Sondaggio Termometro politico: "Coronavirus, gli italiani vogliono chiudere tutto come in Cina"

13 marzo 2020 a

Gli italiani hanno paura del coronavirus e chiedono misure estreme al governo Conte. E' quanto emerge dall'ultimo sondaggio di Termometro politico illustrato in diretta a Coffee Break su La7. "Ancora troppe deroghe alla chiusura", sostengono gli intervistati. Che evidentemente danno ragione a Matteo Salvini che vuole misure più severe. Il 77,9 per cento infatti chiede di "chiudere tutto, come in Cina". Questa "sarebbe l'unica cosa da fare" alla luce del successo che misure drastiche hanno avuto a Wuhan. Insomma, bisogna chiudere tutto, anche i tabaccai e le farmacie. Soltanto il 17,6 per cento ritiene che "sarebbe insostenibile per l'economia del Paese".