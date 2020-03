Sondaggio Swg, in pieno coronavirus il Pd fa il botto e accorcia sulla Lega

17 marzo 2020 a

Tornano a crescere i consensi per Lega e ancora per il Partito democratico. Leggera flessione per il Movimento 5 Stelle, stabile Fratelli d’Italia. È quanto emerge dall’ultima rilevazione fatta da Swg su un campione di 1.200 maggiorenni italiani, i cui esiti sono pubblicati nell’Osservatorio Swg sulle “Intenzioni di voto” diffuso oggi.

Il Covid-19 spinge il Pd, un sondaggio da paura: in scia alla Lega e Salvini, le cifre

Chiamati ad esprimere per quale partito si darebbe il proprio voto, nella rilevazione eseguita tra l’11 e il 16 marzo, se si dovesse votare oggi per le elezioni politiche il 31% sceglierebbe la Lega (in crescita dello 0,4% rispetto alla scorsa settimana) mentre il 20,5% il Partito democratico (+0,9%) e il 13,2% il Movimento 5 Stelle (-0,2%). Consensi stabili al 12% per Fratelli d’Italia, in calo Forza Italia (5,3%, -0,2%), Sinistra italiana e Art.1-Mdp (3,5%, -0,3%), Italia viva di Matteo Renzi (3,2%, -0,3%) e Verdi (2,2%, -0,2%). Azione si conferma al 2,9%, crescono invece i consensi per +Europa (2,4%, +0,1%) e Cambiamo! (1,2%, +0,1%).