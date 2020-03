Sondaggio Atlante politico, l'emergenza fa salire Giorgia Meloni: altro botto per Fratelli d'Italia

19 marzo 2020 a

Nel confronto con il mese scorso, i partiti di maggioranza aumentano i propri consensi, ma per ora non capitalizzano la fiducia elevatissima nei confronti del governo e del premier Giuseppe Conte, registrata dall' ultimo sondaggio dell' Atlante politico, pubblicato oggi da Repubblica.

Il Pd raggiunge il 21%, il M5s il 14.6%, pochi decimali in più per i due alleati di governo, rispetto a febbraio. All'oppo izione è ottimo il risultato di Fratelli d'Italia che guadagna uno 0.4% e passa al 13..5%. Si riduce invece il peso elettorale della la Lega di Matteo Salvini (28.8%) e di Italia Viva di Matteo Renzi (3.3%). All'interno del centrodestra è curioso sottolineare che dopo le Europee Giorgia Meloni (52%), ha superato nettamente quello per Matteo Salvini (46%).