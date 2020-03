Coronavirus, Attilio Fontana a Piazzapulita: "Cosa mi ha detto il presidente della Croce rossa cinese"

19 marzo 2020 a

In collegamento con Piazzapulita, Attilio Fontana lancia l'allarme definitivo sul coronavirus in Lombardia: "Bisogna fare in modo che le regole lasche o serie che ci sono vengano rispettate seriamente. Oggi il vicepresidente della Croce Rossa Cinese mi ha detto: con tutta questa gente che circola non interromperete mai il virus in Lombardia".

Parole da brividi, confermate dai numeri dell'ultimo bollettino: la regione guidata da Fontana è quella più colpita in Italia con 2.171 positivi e 209 morti in più nel giro di 24 ore. "A preoccupare - avverte l'assessore al Welfare Giulio Gallera - è il dato di Milano: in un giorno abbiamo avuto 663 contagi in più, sono troppi. Per questo è fondamentale che tutti stiano a casa".