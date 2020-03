Coronavirus, spunta la bozza del nuovo decreto: emergenza fino a luglio e multe salatissime

24 marzo 2020 a

C'è già la bozza del prossimo decreto firmato da Giuseppe Conte per fermare l'emergenza coronavirus. Si tratta dell'ultimo provvedimento contenente però tutte le misure prese fino ad ora. Nella nuova bozza emerge uno scenario più preoccupante: l'emergenza da Covid-19 potrebbe infatti durare fino al 31 luglio 2020. "Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus Covid-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, - si legge nella bozza - possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020 e con possibilità di modularne l’applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus".

Ad essere inasprite, oltre ai provvedimenti, anche le multe: per chi viola la legge ci saranno sanzioni fino a 4 mila euro. Una cosa è certa, nel nuovo Dpcm (decreto ministeriale) rimarranno le limitazioni della circolazione delle persone, la chiusura di spazi pubblici, il divieto di assembramenti e tutto ciò che coinvolge attività di non stretta necessità.