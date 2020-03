Giorgia Meloni suona la sveglia a Giuseppe Conte: "Tutelare la salute dei medici eroi sia una priorità del governo"

24 marzo 2020 a

Giorgia Meloni chiede al governo Conte di fare di più per i medici e il personale sanitario messi duramente alla prova per il coronavirus. "Aumentano i contagi nel personale medico e sanitario italiano. La salute dei nostri eroi che combattono il coronavirus deve essere una priorità del governo". Quindi, continua la leader di Fratelli d'Italia, "vengano subito fornite strumentazioni e precauzioni adeguate a chi lavora per la salute di tutti noi. Non si perda altro tempo".

Sono infatti oltre 5mila gli operatori sanitari contagiati, il 9 per cento dei totali dei positivi. Si tratta di medici, infermieri, tecnici delle radiologie. Un bilancio che si aggrava di giorno in giorno giorno: si contano già 24 medici morti, riporta il sito della Federazione nazionale degli Ordini.