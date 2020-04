Coronavirus, quasi fatta per un accordo tra gli stati dell'Eurozona

01 aprile 2020 a

Dagospia, il sito di informazione creato da Roberto D'Agostino, anticipa il possibile accordo tra i paesi dell'eurozona sugli aiuti all'Italia in crisi per l'emergenza coronavirus. Aiuti che vengono sollecitati anche dalla Spagna, colpita come l'Italia, dalla tragedia del virus e meno dai paesi del Nord, con in testa la Germania. Ma sembra che una intesa sui cosiddetti coronabond sia stata comunque trovata. "Un intervento combinato di MES e BEI, la Banca Europea per gli Investimenti. La bozza prevede l'utilizzo dell'ex Fondo Salva-Stati senza condizionalità nuove ma con obiettivi mirati e limitati a sanità, ricostruzione e investimenti in determinati settori", questo scrive Dagospia.

Non ci sarà una troika che si metta a tavolino oggi per stilare una lista di riforme e tagli obbligati da fare in cambio del sostegno economico, come avvenne per esempio per la Grecia che non aveva rispettato il patto di stabilità della Ue. Ma i tedeschi vogliono riattivare le ''vecchie'' condizioni proprio del patto di stabilità il prima possibile, appena sarà passata l'emergenza. La BEI emetterà nuove obbligazioni, garantite quindi da tutta l'Unione Europea. Il tutto con l'istituzione di una commissione che avrà il compito di verificare l'aderenza agli obiettivi di spesa dei singoli governi.