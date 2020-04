Pd, sondaggi in calo? "Cabina di regia", pressing per liberarsi di Giuseppe Conte e M5s

03 aprile 2020 a

Anche i dem fanno il tifo per Mario Draghi. "Colloqui Colle-Chigi per task force ricostruzione a guida Draghi" diceva l'Ansa generando entusiasmo nel centrosinistra. "Mi pare una grande idea", scriveva un ex pezzo grosso dei governi di centrosinistra. "Meno male, si comincia a ragionare", gli faceva eco un altro. Peccato però che quel lancio fosse solo una fake news, una notizia falsa che rispecchia l'umore del governo. Come ricorda il Giornale, giorni fa, il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, ha ipotizzato una "cabina di regia" che affianca Giuseppe Conte nella gestione del dopo-coronavirus.

Le irritazioni pervadono tutto il Partito democratico. C'è infatti che vorrebbe la testa del ministro degli Esteri Luigi Di Maio a causa delle sue relazioni scomode con la Cina e chi, invece, vorrebbe far fuori Stefano Patuanelli, definito recentemente da Orlando un "improvvisatore". Ma i malumori sono rivolti anche a lui: al premier reo di essersi prestato "non solo a coprire Tridico perché è un protetto di Di Maio, ma addirittura ad avallare la gravissima menzogna sugli attacchi hacker", dicono nel Pd. Per non parlare poi dei sondaggi. Questi per la prima volta da mesi danno il Pd, e non gli alleati Cinque Stelle, in calo. "Conte ci toglie ossigeno", lamenta un parlamentare. Il problema è che "noi veniamo percepiti, molto più dei grillini, come partito di governo. E man mano che le difficoltà e i malesseri sociali aumentano siamo noi a farne le spese". Questo il dilemma che non fa dormire i piddini.