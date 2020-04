Nicola Zingaretti, la denuncia di Fratelli d'Italia: "Tre nuove nomine, nonostante il coronavirus"

16 aprile 2020 a

a

a

Nicola Zingaretti affamato di poltrone. Non si arrestano le nomine per il segretario del Pd nemmeno di fronte all'emergenza coronavirus. ”La giunta Zingaretti, malgrado il Covid-19 che sta mettendo in grave crisi i cittadini e le imprese del territorio, continua a sfornare nomine come se nulla fosse - denuncia Fratelli d'Italia -. Le ultime tre, addirittura, il venerdì prima di Pasqua. Sono stati nominati, infatti, tramite decreti, Paolo Bracchi a commissario straordinario dell’Ipab Opera Pia Accoglienza Sociale Beata Maria De Mattias di Orte (VT), Settimio Bernocchi commissario straordinario dell’Ipab Opera Pia San Giovanni Battista di Torri in Sabina (RI) e Giuseppe Lobefaro commissario straordinario dell’Ipab Asilo infantile Strumbolo a Piedimonte San Germano (FR)". Per il consigliere regionale di FdI Chiara Colosimo Zingaretti "non riesce a togliersi il vizio di fare provvedimenti che non hanno nulla a che fare con il momento di emergenza che sta vivendo la Regione e tutta la Nazione”.

"Mattarella non è così in disaccordo". Mes, trionfo di Salvini? Fonti dal Quirinale: Conte sempre più solo

Nomine, queste, che si aggiungono a quelle delle scorse settimane avvenute all'interno dell'Agenzia delle Entrate. “Ormai il Covid-19 è la scusante per fare ciò che si vuole all’interno dell’Agenzia delle Entrate. O meglio per promuovere o spostare persone, le più funzionali possibile ai desiderata del suo direttore", segnala Claudia Ratti, segretario generale di Confintesa, anche lei senza parole per quanto sta accadendo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.