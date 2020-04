Silvio Berlusconi, la videoconferenza con i big di Forza Italia comincia così: "Tu, tagliati la barba"

19 aprile 2020 a

Il coronavirus stravolge la politica ma non cambia Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia si è collegato in videconferenza con tutti i big azzurri per un comitato di presidenza in formato da emergenza. Il Cav, collegato da Valbonne in Provenza, ha ascoltato tutti e catechizzato i dirigenti dopo aver votato da remoto, con posta certificata, ai lavori dell'Europarlamento.

Berlusconi non si ferma, la foto dalla videoconferenza: il Cav studia il piano anti-Conte?

Soprattutto, però, il Cav a 83 anni non perde verve ed energia. Tornato al centro della ribalta in questi giorni, con le voci esplosive di un possibile ingresso di Forza Italia in un eventuale governissimo, Silvio ha anche ammonito simpaticamente un suo storico collaboratore, Sestino Giacomoni: appena lo ha visto in collegamento, gli ha intimato "Tagliati la barba". Risposta: "Me la taglierò quando ritornerò a Roma. Ho lo stesso barbiere del presidente Mattarella ed è chiuso". Salvato in corner.

