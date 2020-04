25 aprile, lezione di Tommaso Cerno a Orlando: "Pd indegno di un partito di governo, i veri partigiani rispettano le regole"

23 aprile 2020 a

"Il 25 Aprile è la festa della liberazione dal nazifascismo. Forse cambieranno molte cose. Non questo". Così Andrea Orlando sui social: il vicesegretario del Pd commenta la decisione dell'Anpi di prendere parte alle celebrazioni nonostante il lockdown imposto dal coronavirus. Posizione stigmatizzata da Tommaso Cerno, ex Pd e attualmente nel Gruppo Misto: "La boutade del pd sul 25 aprile non è degna di un partito di governo. La vera resistenza e rispettare la legge è la solidarietà di una comunità democratica. Le mascherine sono le trincee di oggi, la libertà di tutti e a rischio, anche il Papa dice messa da solo", picchia duro. E ancora: "Ma Orlando come si sa predilige le correnti interne allo spirito nazionale. I veri partigiani rispetterebbero le regole per celebrare un vero 25 aprile in attesa di poter riconquistare la nostra Liberta tutto insieme. La piazza e un simbolo. Andare contro la legge per avere un po’ di consenso era lo spirito dei fascisti non dei democratici. Ma da questo pd ci aspettiamo questo è di peggio", conclude Tommaso Cerno. Una lezione, da sinistra a sinistra.

