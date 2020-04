Sondaggi, la supermedia: Giorgia Meloni assorbe le perdite di Salvini, Berlusconi si smarca e cresce nei consensi

24 aprile 2020 a

La supermedia dell’Agi sulle intenzioni di voto su base quindicinale conferma la fase di “congelamento” dell’opinione italiana. I rapporti di forza tra la raffazzonata maggioranza giallorossa e l’opposizione di centrodestra sono praticamente immutati, ma lo stesso non vale per i consensi dei singoli partiti. Le variazioni più significative si registrano nel centrodestra: nelle ultime due settimane, la Lega di Matteo Salvini ha perso un punto ed è scesa al 28,1%. Pur rimanendo ancora la prima forza politica, il Carroccio deve però interrogarsi su quello che l’Agi definisce un “calo non episodico ma strutturale”, che va avanti da diversi mesi. Dall’inizio del 2020 la Lega ha perso tre punti, anche se gran parte di questa perdita è stata assorbita da Fratelli d’Italia, che infatti nelle ultime due settimane ha fatto registrare +0,5, salendo al 13,6%. In leggera crescita (+0,3) anche Forza Italia, ma dovrà passare ancora qualche settimana per capire se la strategia di Silvio Berlusconi sta pagando: il Cav si è smarcato dagli alleati sulla partita europea e ha assunto un profilo più “responsabile”, dichiarandosi pronto a votare con il governo il sì al Mes. In questo modo il leader azzurro spera di recuperare una parte di elettori moderati che ha perso in favore della Lega.

