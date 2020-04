Silvio Berlusconi, crepe nel patto con Salvini e Meloni? "I sovranisti un danno per l'Italia", centrodestra scosso

27 aprile 2020 a

Silvio Berlusconi non affonda mai davvero sul colpo su Matteo Salvini e Giorgia Meloni, ma in un’intervista rilasciata a Il Messaggero ha mandato diversi messaggio importanti agli alleati di centrodestra. “Davvero non riesco a capire le opposizioni al Mes - ha dichiarato il Cav - ci viene offerto con procedure estremamente favorevoli e soprattutto senza condizioni, perché altrimenti il nostro parere sarebbe stato diverso. Perché mai dovremmo dire di no? Solo per ostilità preconcetta verso l’Europa? O addirittura per un disegno che vuole impedire ai nostri partner di aiutarci, al fine di portarci fuori dall’euro e dall’Unione europea? Questa potrebbe essere la strategia di alcuni grillini, ritengo non sia quella dei nostri alleati del centrodestra. Ma anche per questo non capisco tanta ostilità”. Per Berlusconi l’unisco aspetto positivo di questo dramma è la “sconfessione dell’ideologia grillina, dell’idea che uno vale uno, dell’illusione che basti un po’ di consenso sui social media per governare un paese”. Ma il Cav ne ha anche per i sovranisti: “Sono quelli che in alcuni Paesi hanno reso più difficile per l’Europa muoversi in tempo, danneggiando proprio gli Stati più bisognosi d’aiuto come l’Italia”.

