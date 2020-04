Luca Zaia, sondaggio Winpoll: fiducia alle stelle, il Doge stacca anche Conte e Mattarella

28 aprile 2020 a

a

a

Un sondaggio clamoroso, per Luca Zaia, oggi il politico che gode del maggior gradimento in Italia: davanti a Giuseppe Conte, Sergio Mattarella e anche a Matteo Salvini. I dati sono quelli della rilevazione Winpoll-Sole24Ore, elaborati da Roberto d'Alimonte. Il governatore del Veneto raccoglie il gradimento del 46% del campione per quel che riguarda l'emergenza coronavirus; Salvini è al 19 per cento. Per D'Alimonte, Zaia ha gestito al meglio sia l'emergenza in termini pratici sia la comunicazione. Cifre che, sempre secondo il sondaggista, potrebbero anche rilanciare le ambizioni a livello nazionale del Doge: dalla regione, il successo potrebbe trasferirsi a livello nazionale.

"Rustico, verace, il migliore", Sgarbi e l'endorsement a Zaia, "lui diverso da Fontana": il "difetto" del governatore lombardo

Video su questo argomento Fase 2, Luca Zaia; "Bisogna aprire, non si può protrarre il sacrificio così a lungo"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.