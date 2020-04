Silvio Berlusconi a favore del Mes, parla Crosetto: "Ecco perché fa queste dichiarazioni. FI? Piena di odio, impossibile da rilanciare"

28 aprile 2020 a

Il partito di Silvio Berlusconi è in caduta libera. A darne la conferma è Guido Crosetto, fondatore di Fratelli d'Italia, interpellato sulla questione che tiene banco in questi giorni: i botta e risposta nel centrodestra. "Francamente - esordisce in un'intervista ad Affaritaliani.it - non mi pare che il Cav si allontani da nessuno, semplicemente è quello che ha sempre detto. Berlusconi sta in maniera convinta nel PPE e qualcuno gli avrà spiegato, perché non credo proprio che abbia appronfondito lui l'argomento, che questo Mes non è il Mes di prima. E quindi fa dichiarazioni di questo tipo. Poi altri gli avranno spiegato che se cade Conte arriva un governo istituzionale. Quindi, uno più uno fa due...". Insomma, Berlusconi vuole sbarazzarsi del premier anche se, come rivela Crosetto, l'obiettivo del leader di Forza Italia di diventare presidente della Repubblica è ben poco realizzabile. "È più facile che io diventi il primo ballerino del Bolshoi di Mosca", ironizza.

Poi si passa agli screzi tra partiti di centrodestra: "Diciamo che la competizione è tra i leader, quindi tra Meloni e Salvini, e non tra la Lega e Fratelli d'Italia. Non esistono pregiudiziali sui partiti. Forza Italia dice tutti i giorni di voler stare nel Centrodestra, ma lo diceva anche prima della nascita del governo Renzi con Alfano e prima dell'Ncd...". Non solo, perché Forza Italia è destinata - secondo Crosetto - a una brutta fine: "Nessuno - ammette - è in grado di rilanciare quel partito dove c'è così tanto odio che chiunque tirasse su la testa verrebbe ucciso dagli altri".

