Sergio Mattarella, fonti dal Quirinale: crisi di governo? Voto a settembre. Così allunga la vita a Conte

Una "velina", dal Quirinale. Nessuna dichiarazione pubblica, parole riportate però su diversi quotidiani. In primis parole rilanciate da Marzio Breda sul Corriere della Sera, una sorta di "portavoce ombra" di Sergio Mattarella. E le parole, ovviamente, sono quelle del presidente della Repubblica. Più che parole pensiero, strategia. In estrema sintesi, in caso di crisi di governo, Matteralla spedirebbe tutti quanti alle urne. Sorprendente? Forse no. Il punto è che tra le sacre stanze della politica monta sempre più la convinzione che Giuseppe Conte non "sopravviverà" alla Fase 2: troppo caos, troppi fronti, troppo marasma. Insomma, potrebbe cadere prima dell'estate. Potrebbe bastare un incidente di percorso, e il caso-Bonafede potrebbe esserlo. Il fatto che, per esempio, Matteo Renzi vorrebbe liebrarsi del premier non è certo un mistero, così come in molti settori del Pd monta l'insofferenza.

Il punto è che una crisi al buio spaventa il Capo dello Stato, la cui arma - paradossalmente - ora sarebbe quelle delle elezioni. Conte, insomma, sarà l'ultimo premier di questa legislatura, in primis perché non ci sono altre maggioranze possibili, anche secondo Mattarella. In caso di crisi, dunque, l'esecutivo dimissionario traghetterebbe l'Italia fino al voto di settembre. E la strategia di Mattarella, come detto, non è poi così sorprendente. Oggi, a differenza di qualche mese fa, almeno sondaggi alla mano, al voto hanno tutti da perdere: la Lega di Matteo Salvini, anche in coalizione con FdI e Forza Italia, non ha la certezza di vincere. Uguale per Pd e M5s, che comunque al governo già ci sono: perché rischiare, dunque? Matteo Renzi e Italia Viva sparirebbero. Insomma, in questo momento, al di là delle dichiarazioni di facciata, quasi nessuno vorrebbe andare al voto. Poi, certo, lo scenario è mutevole. Ma in questo scenario mutevole, Mattarella ha fiutato l'aria di questi giorni: con la "minaccia" delle elezioni, infatti, spera di allungare la vita al governo Conte, principale obiettivo del Quirinale.

