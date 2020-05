Le Iene, Nicola Zingaretti e lo scandalo delle mascherine: se l'inchiesta esplode può saltare il governo

08 maggio 2020 a

a

a

Al Quirinale non vogliono certo che il governo Conte cada ma è anche vero, riporta Salvatore Merlo in un retroscena su Il Foglio, che se ci dovesseri essere novità nel quadro politico parlamentare il presidente potrebbe "prenderne atto". Una delle tante nubi, per esempio, è quella sulla Regione Lazio e sul suo governatore Nicola Zingaretti. Certo, fino a quando "il Pd sarà dentro un trend di crescita elettorale, il segretario è saldo". E quindi anche il governo.

"Mentre la gente ancora muore in ospedale...". Berlusconi, la cannonata a Matteo Renzi

Ma se la vicenda delle "mascherine" anti coronavirus pagate in anticipo dalla regione Lazio e mai arrivate denunciata da Le Iene - vicenda della quale Zinga sostiene di essere vittima - dovesse esplodere, magari con il coinvolgimento di persone a lui vicine, forse le cose potrebbero cambiare, e pure i trend dei sondaggi. Una crisi della leadership del Pd potrebbe avere un effetto devastante su Conte e potrebbe includere un ingresso di Forza Italia.

Nulla è certo in un momento così difficile dal punto di vista economico per le decisioni che devono essere prese. Per questo Mattarella non dà spiragli. Questo governo non è il migliore, "ma l'unico possibile".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.