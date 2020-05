Matteo Renzi, voci nel Pd: "Sfiducia a Bonafede? Ha fregato Salvini"

08 maggio 2020 a

Al Pd hanno deciso di sostenere il premier, Giuseppe Conte, e lo hanno fatto dopo aver letto gli ultimi sondaggi che danno il partito di Nicola Zingaretti in aumento di tre punti. Niente più cambio in corsa di premier come aveva proposto Matteo Renzi con l'idea di mettere Dario Franceschini al posto del presunto avvocato del popolo. Al Nazareno inoltre, scrive la Stampa, sogghignano perché secondo loro Matteo Salvini è caduto per la seconda volta nella trappola di Renzi, "È rimasto di nuovo fregato, ha presentato la mozione di sfiducia a Bonafede, contando che qualcuno nella maggioranza la votasse, un'ora dopo Renzi l'ha usata per poter trattare con Conte". E infatti, la delegazione di Italia Viva è stata ricevuta a Palazzo Chigi dal premier, dove è stata trovato un accordo di massima, una sorta di pace armata.

"Mentre la gente ancora muore in ospedale...". Berlusconi, la cannonata a Matteo Renzi

Ma non solo. In queste ore il Quirinale ha ribadito la linea: con il secondo governo Conte, le formule politiche di questa legislatura si sono esaurite, a maggior ragione ora con la pandemia. Non ci sono sulla carta altre maggioranze credibili e in tali condizioni, non si potrebbe attendere marzo 2021 per andare alle urne, celebrando in autunno il referendum sul taglio dei parlamentari. Si voterebbe subito per dare un nuovo governo al Paese, una crisi finirebbe giocoforza in questo modo.

