Non è l'arena, Dagospia: "Casalino ha una paura fott*** di Giletti, per questo ha imposto a Conte il decreto"

Tutto in un flash, esplosivo, rilanciato da Dagospia con toni durissimi. Si parla del decreto legge su carcere e mafiosi, quello voluto da Alfonso Bonafede per riportare dietro le sbarre quanti liberati. Decreto che, come è nosto, è stato critto in fretta e furia. E nel flash, Dagospia, scrive: "Sapete quale motivo ha spinto il governicchio Conte a fare il decreto legge su carcere e mafiosi di sabato notte? Rocco Casalino lo ha imposto al suo schiavo (che sarebbe Giuseppe Conte, ndr) perché ha una paura fottuta della puntata di Non è l'arena di stasera", domenica 10 maggio. E ancora, Dago aggiunge: "Massimo Giletti tornerà a parlare dei mafiosi scarcerati, di Alfonso Bonafede e del fu capo del Dap Basentini". Insomma, non ci resta che aspettare...

